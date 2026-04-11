Спецназ брал штурмом: банду вымогателей и убийц задержали спустя почти 30 лет

В Нижнем Тагиле силовики положили конец деятельности одной из старейших и самых жестоких банд города. Преступное сообщество, известное как «Фортуна», наводило ужас на местных жителей с 1997 года. За это время члены группировки успели заработать репутацию благодаря расправам, вымогательству и организации подпольного бизнеса на секс-услугах — в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом пишет портал E1.Ru .

Как сообщает уральское издание, задержаны пять ключевых фигурантов. В отношении них возбуждены уголовные дела. По данным следствия, организовал преступное сообщество местный житель. Банда действовала почти три десятилетия — вплоть до ноября 2025 года, когда правоохранители арестовали ее лидеров.

В пресс-службе СК уточнили, что группировка отличалась устойчивой структурой, четким распределением ролей и внутренней сплоченностью. Один из задержанных, по версии следователей, причастен к двойному убийству: в августе 1994 года на городском пляже Нижнетагильского пруда были убиты двое мужчин, а также совершено покушение на жизнь женщины.

Раскрыть преступления прошлых лет удалось благодаря межведомственной группе. В работу включились следователи и криминалисты регионального СК, сотрудники главного управления криминалистики СК России, а также управления ФСБ и МВД. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Задержания проходили по местам жительства подозреваемых. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что не все фигуранты были готовы сдаваться добровольно.

«Владельцы нескольких адресов двери своих жилищ добровольно не открыли, поэтому пришлось применить силовой метод при силовой поддержке бойцов СОБР свердловской Росгвардии», — отметил Горелых.

По предварительным данным, среди членов ОПГ есть люди, которые получили судимости еще в период РСФСР. Группировка не только зарабатывала на проституции, но и втягивала в этот бизнес несовершеннолетних, пояснил полковник Горелых. Полученные средства шли организаторам и на развитие самого преступного сообщества.

Оперативники проверяют информацию о возможных других соучастниках и дополнительных эпизодах преступной деятельности.

