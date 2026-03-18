«Темка» каскадеров раскрыта: в Питере задержали ОПГ, ставившую ДТП ради страховок

В Санкт-Петербурге задержали участников организованной группы, которые зарабатывали на инсценировке дорожно-транспортных происшествий. В Главном следственном управлении СК России по городу раскрыли деталы этой схемы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Девятерым фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Интересно, что восемь из девяти уже признали свою вину. Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанных.

По версии следствия, криминальный бизнес процветал на протяжении трех лет. С января 2023 года по февраль 2026 года злоумышленники на системной основе провоцировали аварии. Они мастерски разыгрывали спектакли на дорогах, чтобы создать все условия для получения страховых выплат. Преступники действовали слаженно и профессионально, но в итоге попали в поле зрения правоохранителей.

Причиненный страховым компаниям ущерб уже подсчитан. Он составил не менее двух миллионов рублей. Вероятно, сумма может вырасти, если вскроются новые эпизоды. Следователи продолжают работу, устанавливая все обстоятельства преступлений и возможных соучастников.

