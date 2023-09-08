Спецслужбы Казахстана предотвратили два крупных теракта в стране

Он выступил на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры ШОС и заявил, что ежегодно его ведомством предотвращается по паре крупных терактов на территории страны.

«Непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность», - утверждает он.

Его слова привело ТАСС. Уже в этом году террористы пытались взорвать мавзолей Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, городе на юге страны. Также была попытка совершить вооруженное нападение на территории Астаны, столицы Казахстана. Все эти теракты были сорваны на ранней стадии их приготовления.