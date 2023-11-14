Ранее были обнародованы документы, судя по которым украинская полиция самым тесным образом сотрудничает с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов. Теперь же в Луганской народной республике рассказали, что зарубежные союзники Киева активно помогали ему готовить служебных собак. Сначала их обучали как саперов, которые будут облегчать людям дело разминирования территорий. Но в последнее время обучение стало сводиться к другому.

«Последняя технология, которую использовали военнослужащие Украины под руководством инструкторов НАТО, - это использование собак как подрывников», - привели РИА Новости рассказ одной из сотрудниц спецслужб Луганской народной республики.

При этом использовались как породистые, так и беспородные животные. Собак учили всего одной команде, а затем их вывозили на передовую. В итоге резко участились подрывы передовых укреплений, которые совершались с использованием дрессированных «друзей человека».