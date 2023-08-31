Сразу три человека пойдут под суд в Красноярском крае за истязание детей

Подсудимыми выступят семейная пара и их зять. Они на протяжении нескольких лет били и всячески издевались над четырьмя детьми, на которых у них была оформлена опека.

Двое 54-летних супругов, проживавших в селе Юрьевка Боготольского района, еще в 2016 и в 2020 годах взялись опекать четырех девочек: 3-летнюю, 11-летнюю и двух 8-летних. Они систематически били своих воспитуемых как руками, так и подручными предметами. В этом опекунам помогал их 24-летний зять. Установлен эпизод, когда одного из детей в качестве наказания примотали к дереву скотчем.

Об этом сообщили РИА Новости. Когда факты истязаний вскрылись, то дети были изъяты из семьи. Сейчас трое из них находятся под опекой в других семьях, а одна девушка ведет самостоятельную жизнь, поскольку ей уже исполнилось 18 лет. Всем им пришлось пройти курс реабилитации. Трое же обвиняемых находятся под арестом, в их отношении возбуждены уголовные дела. Их ожидает суд.