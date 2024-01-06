США прекратят поставку ракет для Patriot Киеву

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Вашингтон в скором времени может прекратить поставку Незалежной ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot, поскольку их стоимость исчисляется в миллионах долларов. Об этом сообщает издание New York Times.

Отмечается, что стоимость одной такой ракеты составляет до четырех миллионов долларов.

Напомним, что Москва направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками вооружений Украине.

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