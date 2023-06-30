США вербуют наемников для ВСУ на Ближнем Востоке

В США недовольны развитием контрнаступления ВСУ и ищут для украинской армии новых бойцов, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник в Дамаске.

Американцы ищут желающих повоевать за Украина на Ближнем Востоке. С этой целью они ведут переговоры с руководителями курдских отрядов самообороны и шейхами ряда арабских кланов.

По данным источника, боевикам предлагают месячный оклад в $2 тысячи.

Ранее сообщалось, что на базе «Эт-Танф» в Сирии американцы готовят боевиков для совершения терактов на территории России.