«Стая из 55 целей». Российские ПВО отбили крупнейший за последние несколько месяцев воздушный налет

По данным официального сообщения Минобороны РФ, в течение трех часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — были уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Наиболее интенсивной воздушная обстановка была над Брянской областью, где нейтрализовали 31 дрон. Также ударам подверглись еще несколько регионов: 11 БПЛА сбито в небе над Ростовской областью, три — над Белгородской и по два аппарата над территориями Волгоградской и Рязанской областей.

Угроза была зафиксирована и в центральной части страны. Над Московским регионом перехватили два беспилотника, один из которых, как уточняется, летел в направлении столицы. Кроме того, по одному дрону уничтожено в воздушном пространстве над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями. Таким образом, в результате действий ПВО воздушные атаки затронули восемь субъектов Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что за семь часов над регионами России сбили 253 украинских БПЛА.