Стая собак во главе с алабаем чуть не загрызла прохожих в башкирском Салавате

Стая бездомных собак во главе с огромным алабаем напала на мужчину в городе Салават в Башкирии.

Инцидент произошел сегодня во дворе многоквартирного дома на Ленинградской улице, сообщила прокуратура республики. По данным надзорного ведомства, у пострадавшего травма в виде укуса правого предплечья.

Сам пострадавший рассказал SHOT, что собаки неожиданно набросились на него, когда он возвращался из школы, куда отвел своих детей. В больницу мужчину отвез водитель автомобиля, который в этот момент по счастливой случайности проезжал мимо.

«Если бы были дети, я думаю, что они не отбились бы от этой собаки», — сказал мужчина.

По данным местных СМИ, через несколько часов после нападения агрессивных собак отловили, однако от лап бездомных животных пострадали и сами сотрудники службы отлова. Один из них получил гематомы и ссадины.

Фото: [ Соцсети ]

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино бездомная собака напала на нескольких человек.