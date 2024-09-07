Стал известен объем поставленных в Вооруженные Силы РФ некачественных сухих пайков

Руководство «Грязинского пищевого комбината», арестованные недавно, обвиняются в поставках в армию РФ свыше 9,1 млн единиц сухпайков низкого качества в течение двух лет. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что трое обвиняемых, трудившиеся топ-менеджерами на указанном предприятии, под видом заключения госконтрактов на оказание услуг по питанию для нужд Минобороны России присвоили денежные средства министерства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что итоги исследования показали, что индивидуальные рационы питания для военнослужащих не соответствуют техусловиям и запрещены к применению по назначению. Так, в процессе привозились рационы питания низкого качества даже в зону спецоперации: говядина заменялась на свинину и курицу, а энергетическая ценность таких пайков оставалась заниженной.

Топ-менеджеры предприятия-изготовителя сухих пайков были арестованы весной.

Ранее стал известен набор продуктов, вошедших в сухой паек для мобилизованных.