Стала известна причина крушения самолета Boeing в Индии

Согласно информации, полученной газетой Wall Street Journal (WSJ) от анонимных источников в США, текущее расследование крушения Boeing 787-8 Dreamliner, принадлежащего Air India, проводимое американскими экспертами, не выявило технических неисправностей. Первоначальные данные указывают на вероятную ошибку экипажа.

Ранее Economic Times сообщала, ссылаясь на осведомленные источники, что Индия передаст американским специалистам оба бортовых самописца потерпевшего крушение лайнера для проведения анализа и расшифровки. В процессе изучения обстоятельств трагедии также задействован Национальный совет по безопасности на транспорте США.

По информации Wall Street Journal, предварительные результаты расследования указывают на то, что переключатели, отвечающие за подачу топлива к двигателям самолета, были деактивированы, что стало причиной потери мощности вскоре после взлета. Эти переключатели используются пилотами для включения и выключения двигателей.

Напомним, что пассажирский самолет Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, потерпел крушение 12 июня в штате Гуджарат, Индия, недалеко от аэропорта вылета. По данным авиакомпании, на борту находились 242 человека, включая двух пилотов и десять членов экипажа. В результате катастрофы выжил лишь один пассажир. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа в Ахмедабаде, что привело к гибели людей и на земле.

Ранее в Сети появилось видео, как в Индии самолет не смог взлететь из-за роя пчел.