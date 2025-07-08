Пчелиный рой задержал рейс в Индии

В Индии стая пчел, облепившая воздушное судно, стала причиной задержки авиарейса. Информацию об этом распространило издание Times of India.

Вылет самолета компании IndiGo, следовавшего из Сурата в Джайпур, был запланирован на 16:40 в понедельник, 7 июля, однако произошла задержка как минимум на 50 минут. Работники авиакомпании, занимавшиеся погрузкой багажа, первыми обнаружили скопление пчел, летавших вокруг люка грузового отсека самолета, и немедленно проинформировали персонал авиакомпании и службы аэропорта.

Пожарная команда аэропорта применила струю воды для устранения пчел. По его словам, пожарные впервые столкнулись с подобной ситуацией. В результате данного инцидента никто не получил травм.

Ранее сообщалось, что во Франции 24 человека пострадали после нападения целого роя пчел.