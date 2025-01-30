Стала известна вероятная причина столкновения самолета и вертолета в аэропорту Вашингтона

Вертолет Blackhawk выполнял учебный полет, он летел с авиабазы, которая находится в 40 км от аэропорта. Его пилоты сообщили диспетчеру, что видят самолет Bombardier CRJ700, и запросили у него визуальное эшелонирование, чтобы уклониться от авиалайнера. Вертолет продолжил лететь на одной высоте, и ему так и не была дана команда о смене курса, чтобы избежать столкновения. В итоге воздушное судно ударило Blackhawk своим «брюхом».

На месте авиакатастрофы сейчас работает порядка 300 спасателей. Планируется, что эти работы затянутся еще на много часов. Вашингтонский аэропорт закрыли минимум до пяти часов утра.

Ранее стало известно, что из реки Потомак, куда упал после столкновения самолет, уже извлекли 19 тел погибших. Пока не было найдено ни одного выжившего.