Стало известно, чем заболели дети в лагере под Тулой

В официальном канале тульского Роспотребнадзора рассказали о том, что стало причиной заболевания детей в лагере имени Саши Чекалина. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник, 7 августа.

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело еще в конце июля по факту оказания услуг ненадлежащего качества после того, как там отравился 31 человек. Среди этого количества заболевших было 29 детей возраста до 14 лет. У них у всех появилась рвота с диареей, а также поднялась температура.

В итоге в Роспотребнадзоре выявили, что причиной отравления стала острая кишечная инфекция, а точнее – золотистый стафилококк, который появился там из-за нарушения норм. В частности, его нашли и у повара, и у самих детей, и в готовых блюдах. А на приборах и столах и вовсе выявили кишечную палочку. Известно, что деятельность организатора питания лагеря приостановлена, а в отношении ответственных лиц в лагере возбудили административные дела. Нарушения уже устранены.