10 тысяч юристов и тысячи наблюдателей: чем запомнились выборы в Подмосковье

Первый заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева рассказала о работе Центра общественного наблюдения и сообщила об отсутствии существенных нарушений, способных повлиять на результаты голосования. Заместитель председателя Общественной палаты Сергей Леонов рассказал об организации голосования в местах принудительного содержания, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов — о юридической поддержке участников избирательного процесса, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич — об иностранных наблюдателях, председатель комиссии по развитию образования Общественной палаты Московской области Константин Куракин — о работе наблюдателей на участках, а уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская — о голосовании в учреждениях и пунктах временного размещения.

Татьяна Дмитриева сообщила, что общественные наблюдатели в течение трех дней следили за ходом голосования в Центре общественного наблюдения. По ее словам, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, зафиксировано не было. Она также рассказала о встречах с международными наблюдателями. По ее словам, делегации иностранных наблюдателей работали в шести муниципалитетах Подмосковья и отмечали открытость процесса голосования.

Сергей Леонов рассказал об организации выборов в местах принудительного содержания граждан. По его словам, все находившиеся там граждане, которые выразили желание проголосовать, получили такую возможность. До начала голосования людей информировали о порядке участия, им предоставляли необходимые информационные материалы.

Алексей Галоганов сообщил о работе юристов и адвокатов, которые консультировали членов УИК, наблюдателей, волонтеров и избирателей. По его словам, в оказании юридической поддержки были задействованы около 10 тыс. специалистов. За время работы поступило 123 обращения, преимущественно по техническим вопросам. Галоганов также предложил учредить в Подмосковье День бесплатной юридической помощи населению.

Марина Юденич отметила, что в ходе выборов поступали замечания и жалобы, которые анализировались. При этом, по ее словам, существенных нарушений выявлено не было. Отдельно она обратила внимание на количество иностранных наблюдателей, заявив, что за время ее работы в сфере наблюдения с 2013 года такого количества иностранных представителей на участках она не встречала.

Константин Куракин сообщил, что наблюдатели от Общественной палаты Московской области работали на каждом избирательном участке региона. Он также отметил заметное участие молодежи. По словам Куракина, наблюдатели проходят подготовку, актуализируют знания и разбирают сложные ситуации, чтобы быть готовыми к различным обстоятельствам во время голосования. Представители Общественной палаты также посетили более 40 муниципалитетов региона.

Ирина Фаевская рассказала об организации голосования в СИЗО, спецприемниках, центрах социального обслуживания и пунктах временного размещения жителей Курской области и Донецкой Республики. По ее словам, в посещенных учреждениях голосование проводилось в соответствии с установленным порядком, а нарушений и замечаний выявлено не было. На горячую линию за время выборов поступили три звонка: два были связаны с поиском избирательного участка, еще один — с регистрацией на дистанционное электронное голосование.