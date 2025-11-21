Статистика подтвердила: непристегнутый ремень безопасности удваивает риск в ДТП

Согласно данным официальной статистики, водители и пассажиры, пренебрегающие использованием ремней безопасности во время поездки в автомобиле, подвергаются вдвое большему риску при дорожно-транспортных происшествиях. Соответствующая информация содержится в новой стратегии повышения безопасности дорожного движения, с материалами которой ознакомилось информационное агентство ТАСС .

В документе констатируется, что систематическое применение ремней безопасности и мотошлемов в среднем вдвое снижает тяжесть последствий при дорожных авариях. Анализ статистических данных за 2024 год показал, что среди погибших в ДТП каждый пятый водитель или пассажир транспортного средства не использовал ремень безопасности.

Особую тревогу вызывают показатели, касающиеся участников мототранспортных аварий. Согласно официальным данным, среди погибших мотоциклистов защитный шлем отсутствовал у каждого третьего водителя и у каждого второго пассажира мототранспорта.

Ранее пешеходам напомнили о важности световозвращателей.