Ставрополь под ударом ВСУ: в городе слышны взрывы и вой сирен

Жители Ставрополя стали свидетелями атаки беспилотных летательных аппаратов и взрывов в районе трёх часов ночи во вторник, 13 августа. Об этом передает Телеграм-канал Shot. Согласно предварительным данным, была задействована система противовоздушной обороны.

В районе трёх часов ночи жители населенного пункта услышали характерный шум, который издают беспилотные летательные аппараты. Затем произошло несколько взрывов, сопровождавшихся вспышками в небе.

«Местные пишут, что дроны летели на низкой высоте. В данный момент официально информации о пострадавших и разрушениях нет», — говорится в публикации канала.

В сообщении говорится о тревожном сигнале в соседнем городе Невинномысске. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой использования беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что утром 11 августа на подлете к Москве сбили два беспилотника.