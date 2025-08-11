Собянин сообщил о двух сбытых БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на месте падения воздушных объектов работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под контролем.

Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ночной работе средств ПВО сообщило, что за ночь над российской территорией было уничтожено