Стекло на асфальте и воронка у стены. Беспилотник врезался в многоэтажку в Волгограде

Минувшей ночью, 15 марта, в Волгограде произошло падение беспилотного летательного аппарата на жилой массив. Губернатор региона Андрей Бочаров подтвердил информацию о том, что дрон врезался в многоквартирное здание.

«В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание БПЛА в многоквартирный дом по адресу ул. им. Владимира Петровского, 4. Выбиты стекла в отдельных квартирах. Пострадавших нет», — приводит слова главы области официальный телеграм-канал региональной администрации.

Стоит отметить, что это не единственный инцидент за последние дни. Накануне, 14 марта, массированная атака с применением беспилотников обрушилась на объекты инфраструктуры Краснодарского края. Под удар попали порт и нефтеперерабатывающий завод. В Темрюкском районе в результате происшествия пострадали три человека.

Ранее сообщалось о том, что дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области.