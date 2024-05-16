Столичный суд отправил под домашний арест заведующего отделением клиники Хайдарова

Причиной стало то, что он является фигурантом уголовного дела о смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Тем не менее врач планирует обжаловать и это решение, так как считает себя невиновным.

Уточняется, что защитой Елагина представлено суду около 200 сертификатов и дипломов хирурга. Также адвокаты намеревались приобщить к делу и десятки страниц с хвалебными комментариями от его пациентов. Он сам в ходе судебного заседания подчеркнул, что не допускал ошибок во время операции Гаврилова, а в смертельных осложнениях виноват сам пациент, так как он не соблюдал рекомендации, в связи с чем разошлись швы и его впоследствии не смогли спасти.

Добавляется, что теперь суду предстоит избрать меру пресечения Тамерлану Кадзаеву, ассистировавшему Елагину во время операции.