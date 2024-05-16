Столичный суд отправил под домашний арест заведующего отделением клиники Хайдарова
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Столичный суд отправил под домашний арест Илью Елагина, являющегося заведующим отделением клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique. Об этом сообщает Life.ru.
Причиной стало то, что он является фигурантом уголовного дела о смерти пациента — продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова. Тем не менее врач планирует обжаловать и это решение, так как считает себя невиновным.
Уточняется, что защитой Елагина представлено суду около 200 сертификатов и дипломов хирурга. Также адвокаты намеревались приобщить к делу и десятки страниц с хвалебными комментариями от его пациентов. Он сам в ходе судебного заседания подчеркнул, что не допускал ошибок во время операции Гаврилова, а в смертельных осложнениях виноват сам пациент, так как он не соблюдал рекомендации, в связи с чем разошлись швы и его впоследствии не смогли спасти.
Добавляется, что теперь суду предстоит избрать меру пресечения Тамерлану Кадзаеву, ассистировавшему Елагину во время операции.