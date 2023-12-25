Страховщик Тырин назвал способы защитить дом от происшествий в новогодние каникулы

По словам страховщика Никиты Тырина, новогодние праздники являются одним из наиболее насыщенных периодов для городских служб на фоне инцидентов с жильем. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что следует обязательно проверять исправность гирлянд с целью предотвращения коротких замыканий. Также не следует перегружать электросеть.

По мнению эксперта, нужно выключать подсветку на ночь и при выходе из дома, а до уезда из дома следует перекрыть воду и газ.

Он добавил, что стоит внимательно относитесь к тем, кому сообщить об отъезде, установить сигнализацию, датчики и камеры.