Страшный пожар в Североонежском унес жизни двоих детей
В Архангельской области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме
В Архангельской области произошла трагедия, унесшая жизни двух маленьких детей.
Как сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа, пожар унес жизни двух малолетних детей, а их мать с младенцем были доставлены в больницу.
Возгорание произошло в пятницу в одном из многоквартирных домов поселка Североонежский Плесецкого района. По факту пожара, в котором погибли дети, организована проверка, говорится в Telegram-канале ведомства.
В рамках прокурорской проверки будет проведен анализ соблюдения норм пожарного законодательства, а также правовых актов, направленных на предупреждение детской безнадзорности и защиту жизни и здоровья несовершеннолетних. Помимо этого, надзорные органы оценят, являются ли меры, предпринимаемые должностными лицами для недопущения подобных пожаров, достаточными и эффективными.
Ранее сообщалось о том, что мать мальчиков, погибших при пожаре в Подольске, посадили под домашний арест.