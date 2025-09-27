Страшный пожар в Североонежском унес жизни двоих детей

Как сообщает прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа, пожар унес жизни двух малолетних детей, а их мать с младенцем были доставлены в больницу.

Возгорание произошло в пятницу в одном из многоквартирных домов поселка Североонежский Плесецкого района. По факту пожара, в котором погибли дети, организована проверка, говорится в Telegram-канале ведомства.

В рамках прокурорской проверки будет проведен анализ соблюдения норм пожарного законодательства, а также правовых актов, направленных на предупреждение детской безнадзорности и защиту жизни и здоровья несовершеннолетних. Помимо этого, надзорные органы оценят, являются ли меры, предпринимаемые должностными лицами для недопущения подобных пожаров, достаточными и эффективными.

