Стрелка, ранившего несовершеннолетнего в поселке Дрожжино, задержали подмосковные полицейские

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который выстрелил из пневматического оружия в несовершеннолетнего в поселке Дрожжино Ленинского городского округа. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, результатом которых стала установленная личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый житель Свердловской области.

В настоящее время мужчина доставлен в следственные органы, которыми принято процессуальное решение.

Напоминаем, что 27 августа в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о хулиганских действиях в отношении ее девятилетнего сына. Ребенку оказана медицинская помощь, и его жизни ничего не угрожает.