Суд арестовал банду лжегазовщиков, совершивших серию разбойных нападений на пенсионеров в Раменском

Суд в Подмосковье заключил под стражу троих мужчин, которые под видом работников газовой службы совершили серию нападений на одиноких пенсионеров. Банда орудовала в Раменском, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступления были совершены в октябре этого года. Лжегазовщики обходили дома и квартиры пожилых граждан, предлагая им услуги по установке газового оборудования. Таким образом злоумышленники выбирали потенциальных жертв. Они вычисляли, кто из пенсионеров проживает один и не сможет дать им отпор.

После это злоумышленники взламывали входные двери, а их соучастники проникали в дома и, угрожая монтировкой, вынуждали пенсионеров передать им деньги. От действия преступников пострадали трое человек: 92-летний мужчина, а также 83-летняя и 71-летняя женщины.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на выявление всех эпизодов преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Раменском задержали местную жительницу, подозреваемую в краже денег у своего отчима.