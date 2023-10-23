«Обокрала своего отчима»: девушку, подозреваемую в краже денег, задержали в подмосковном Жуковском

Сотрудники полиции задержали в городском округе Жуковский задержали девятнадцатилетнюю девушку по подозрению в краже денег у своего отчима. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в дежурную часть обратился пятидесятичетырехлетний местный житель с заявлением о хищении денег с кредитной карты. В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и по месту фактического проживания в Раменском задержана падчерица заявителя.

Злоумышленница рассказала, что в ночное время пришла в квартиру своего отчима, открыв дверь своим ключом. Воспользовавшись моментом, что он спал, она взяла с тумбочки его мобильный телефон, на котором было установлено приложение мобильного банка. Она знала его пин-код, и именно так перевела на свою банковскую карту около трехсот тысяч рублей, после чего скрылась. В последствии денежные средства задержанная потратила на собственные нужды.

В отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. А судом фигурантке дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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