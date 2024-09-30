Суд арестовал имущество бывшего главы вещевого управления Минобороны Демчика

На имущество Владимира Демчика, бывшего главы вещевого управления Министерства обороны, наложен арест. Суд постановил конфисковать загородный дом, трехкомнатную квартиру и денежные средства в общей сумме свыше 100 млн руб., сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, срок задержания Демчика был продлен до 1 ноября 2024 года.

По версии следствия, в весной 2017 года, будучи начальником управления Минобороны, он получил взятку в размере 4 млн руб. от руководителя одной коммерческой организации. Это было сделано для того, чтобы данная организация смогла получить государственный контракт на поставку униформы для военных.

Ранее сообщалось, что четыре человека обвиняются в хищении 24 млн руб. при вывозе мусора из леса в Подмосковье.