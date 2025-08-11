Суд арестовал третьего фигуранта разбойного нападения на почту в Москве

Нагатинский районный суд Москвы санкционировал арест Сергея Москвитина, гражданина России, который является третьим участником вооруженного ограбления почтового отделения. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Москвитину предъявлено обвинение по части 4 статьи 162 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за разбой. По решению суда, он будет содержаться под стражей в следственном изоляторе в течение 1,5 месяца.

До этого были арестованы двое других подозреваемых по этому делу — Виктор Федькин и Регина Шихова. Мера пресечения в виде заключения под стражу также была применена к ним на такой же срок.

Инцидент с вооруженным нападением на почтовое отделение, находящееся на улице Медиков в Москве, зарегистрирован 8 августа.

