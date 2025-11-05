Суд начал рассмотрение дела Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков

Актриса Аглая Тарасова прибыла в Домодедовский городской суд для участия в первом заседании по существу уголовного дела о контрабанде наркотиков. Кадры, опубликованные в Сети, запечатлели, как Тарасова в сопровождении своей матери, известной актрисы Ксении Раппопорт, вышла из автомобиля и направилась в здание суда. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Инцидент, ставший причиной судебного разбирательства, произошел 5 сентября в аэропорту Домодедово, где при досмотре у Тарасовой был обнаружен вейп с гашишным маслом. За данное преступление Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

На этапе следствия суд избрал для актрисы меру пресечения в виде запрета определенных действий, после чего она была освобождена из-под стражи.

Ранее сообщалось, что российского наркоторговца задержали на тайском острове с галлюциногенными грибами.