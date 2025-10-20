Российского наркоторговца задержали на тайском острове с галлюциногенными грибами

На популярном таиландском острове Ко Панган задержан 35-летний гражданин России, подозреваемый в масштабной торговле запрещенными веществами. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, его незаконная деятельность была тщательно замаскирована под легальный бизнес по аренде машин и байков.

Операция по задержанию прошла в два этапа. Сначала правоохранители остановили один из арендованных у мужчины автомобилей и провели в нем тщательный досмотр. Полученной информации хватило для получения ордера на обыск в его жилище.

В доме были обнаружены крупные партии наркотических средств, включая так называемые навозные грибы (галлюциногенные псилоцибиновые грибы), а также шоколад и снеки, содержащие запрещенные добавки. Помимо этого, полиция изъяла марихуану, вейпы и приспособления для употребления наркотиков.

В ходе допроса задержанный попытался оправдаться, заявив, что не знал о противозаконности своих действий. Однако в ходе расследования выяснился еще один факт нарушения: иностранец осуществлял трудовую деятельность в королевстве без необходимой на это лицензии.

Теперь ему грозит судебное преследование по четырем статьям уголовного кодекса Таиланда — от ведения нелегального бизнеса до сбыта сильнодействующих и запрещенных веществ.

