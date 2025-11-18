Суд отправил в СИЗО двух фигурантов дела о мошенничестве на заводе в Серове

Двух высокопоставленных руководителей «Серовского механического завода» взяли под стражу в Екатеринбурге по решению суда. Как сообщило информагентство URA.RU, арестованы заместители генеральных директоров предприятия Сергей Гусманов и Сергей Минибаев.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении фигурантов самую строгую меру пресечения. Оба топ-менеджера будут содержаться под стражей как минимум до 30 декабря включительно.

Основанием для ареста послужило уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»). По предварительной версии следствия, действия обвиняемых причинили многомиллионный материальный ущерб предприятию. Конкретные детали инкриминируемого им деяния в интересах следствия не разглашаются.

