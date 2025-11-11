Крупный штраф и конфискация: сахалинский предприниматель поплатился за незаконную торговлю никотином

В Южно-Сахалинске рейд Роспотребнадзора в одном из магазинов торгового центра «Мегаберезка» завершился серьезными финансовыми санкциями для владельца. Поводом для проверки стала жалоба бдительного горожанина, заметившего в открытом доступе никотинсодержащую продукцию.

Специалисты ведомства оперативно организовали выездное обследование, которое не только подтвердило факт нарушения, но и выявило дополнительные. Предприниматель игнорировал правила передачи данных об обороте такой продукции в государственную систему маркировки «Честный знак». Это послужило основанием для проведения контрольной закупки.

В ходе мероприятия была приобретена никотиновая продукция, реализуемая без обязательного QR-кода. Дальнейший осмотр торговой точки выявил на полках еще целую партию такой же немаркированной продукции общей стоимостью 131 тыс. руб., которая была немедленно арестована.

По факту нарушений было возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в мировой суд, который вынес решение: назначить предпринимателю штраф в 300 тыс. руб. и конфисковать всю изъятую продукцию.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Тюмени пытался скрыть от налоговой 10 млн руб.