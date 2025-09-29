Суд в ХМАО оштрафовал подростков за драку с полицейскими

В Нефтеюганском районном суде завершилось рассмотрение дела о нападении на сотрудников полиции, в результате чего вынесен обвинительный приговор двум гражданам, проживающим в этом районе. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» представители пресс-службы судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно данным издания «Комсомольская правда», инцидент произошел в июле 2025 года, когда группа подростков во время конфликта во дворе жилого дома совершила нападение на полицейского.

По решению суда, на одного из участников инцидента был наложен штраф в размере 25 тыс. руб., а на второго — в размере 30 тыс. руб. Окружение осужденных отмечает, что для них было характерно провоцирование конфликтных ситуаций.

