Петербуржец избил школьника за игру в мяч во дворе дома

По данным портала «78.ru», в Санкт-Петербурге, на Фермском шоссе, местный житель нанес удар головой о стену ученику школы из-за игры с мячом во дворе.

Согласно информации, опубликованной российским изданием, мужчина приблизился к группе детей, которые играли во дворе, перебрасывая мяч, и потребовал прекратить игру. Вопросы школьников о нарушенных правилах мужчина оставил без ответа.

Через некоторое время этот же человек вновь появился во дворе. Он схватил одного из учеников, притащил его к стене и ударил головой.

Родители пострадавшего мальчика обратились за медицинской помощью, где у него было диагностировано сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и множественные гематомы.

Отец пострадавшего школьника установил, что обидчик его сына проживает в этом же жилом комплексе и является бывшим военным.

