Суд в Петербурге приговорил педофила к 13 с половиной годам колонии за преступления в интернете

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу в отношении мужчины, совершавшего преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в интернете. Как установило следствие, в марте 2024 года злоумышленник, заведомо зная о малолетнем возрасте своих жертв, вступил в контакт с двумя девочками, одна из которых не достигла 12 лет, а другая — 14 лет.

В ходе онлайн-общения преступник склонял детей к обсуждению непристойных тем. Используя угрозы, он требовал от них демонстрации интимных частей тела. Полученные таким путем материалы злоумышленник в дальнейшем распространял через интернет, пополняя базы детской порнографии.

В суде мужчину признали виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ, включая совершение развратных действий и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, а также производство и распространение материалов с порнографическими изображениями детей.

Суд назначил фигуранту итоговое наказание в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что суд арестовал жителя Новодвинска, обвиняемого в развращении пяти малолетних девочек.