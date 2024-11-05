Mash: судебный пристав из Москвы инсценировал свою смерть в Турции, чтобы избежать долгов

Судебный пристав в Москве обманул множество своих клиентов на сумму в десятки миллионов рублей. Вслед за этим он отправился в Турцию, где инсценировал свою смерть. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Тимурлан Джавриев работал в Москве судебным приставом. Он очень оригинально взыскивал долги, предлагая должникам возместить ему напрямую кратно меньшие суммы, чем это было положено по закону. Он предлагал снять арест с машины за 500 тыс. руб., а с квартиры — за миллион. Так мошеннику удалось обмануть 29 человек, после чего на него поступило два заявления в полицию.

«Когда афера вскрылась, Тимурлан сбежал в Стамбул и уже оттуда продолжил обманывать должников через свой телеграм-канал — нагрел еще минимум 60 человек», — указал микроблог.

Затем злоумышленник решил инсценировать свою смерть и с этой целью записал прощальное видео, которое затем отправил родственникам. Уже заметно позже он позвонил близким из Бишкека и заявил, что жив. Те обратились после этого в правоохранительные органы. Обманутые им люди уже готовят заявление в Интерпол, чтобы мошенника задержали и депортировали в Россию для привлечения к ответственности.

Ранее россиянам дали консультацию, как распознать мошенников в туристическом бизнесе. Им посоветовали не переводить деньги на карту, которая принадлежит физическому лицу. Стоимость путевки, заметно меньшая, чем у конкурентов, также должна насторожить путешественников.