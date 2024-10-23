В Альянсе турагентств назвали способы распознать мошенников в турбизнесе

Наблюдаются участившиеся случаи мошенничества в туристической сфере, когда туристы, доверившись недобросовестным компаниям, остаются и без денег, и без долгожданного отдыха. Исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова назвала способы распознать мошенников. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, прежде всего должна насторожить низкая стоимость путевки, а также множество услуг за малую цену. С подобными компаниями, предлагающими такие услуги, лучше вообще не иметь дела.

Эксперт подчеркнула, что также еще один признак мошеннической организации – способ оплаты услуг, то есть мошенники всегда предлагают только перевод на карту физического лица.

По ее мнению, наиболее простым и безопасным способом планирования отдыха является обращение в турагентство, поскольку организованный туризм строится по схеме «туроператор − турагентство». Кроме того, существует реестр турагентств, где можно проверить, на самом деле имеется ли такое агентств, а также регистр туроператоров, где также можно узнать, данный продукт предлагает реальный оператор или мошенник.

Ранее сообщалось, что в Турции россияне рискуют стать жертвами мошенников, используя каршеринговые сервисы.