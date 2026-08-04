Судью шоу «Танцы со звездами» изрезали бритвой и ограбили в Европе

Судья британского шоу «Танцы со звездами» Крейг Ревель Хорвуд стал жертвой ограбления в Мадриде. Злоумышленники нанесли ему порез бритвой и сорвали цепочку с шеи. Подробностями он поделился в подкасте Judgemental.

Инцидент произошел ночью, когда 60-летний телеведущий возвращался из клуба в два часа ночи. На одной из улиц испанской столицы на него напали неизвестные – один из них полоснул бритвой по животу, а затем сорвал украшение с шеи.

Хорвуд, известный по судейскому креслу в шоу Strictly Come Dancing, не стал вдаваться в подробности о том, обращался ли он после случившегося в полицию. По его словам, нападение оставило не только физические следы, но и неприятный осадок – он признался, что находился в Испании на отдыхе, и такой поворот событий стал для него полной неожиданностью.

Представители телезвезды пока не комментируют ситуацию. Известно лишь, что Хорвуд уже вернулся в Великобританию и пришел в себя после пережитого шока.

Крейг Ревель Хорвуд судит шоу «Танцы со звездами» (в Великобритании программа выходит под названием Strictly Come Dancing). Он является бессменным членом жюри с самого запуска проекта в 2004 году: это 22 года и 23 сезона.