Супруг женщины, пострадавшей при взрыве на ЗОМС в Сергиевом Посаде, рассказал о произошедшем

Мужчина рассказал, что его жена работа в котельной на территории Загорского оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде.

«Произошел взрыв, больше ничего не знаю. Ее сюда сейчас привезли. Сейчас узнали, что она в реанимации», - рассказал Николай Баранов.

Мужчина отметил, что не знает на сколько сильно пострадала его жена, его к ней не пустили. Он также рассказали, что ему порекомендовали позвонить вечером по телефону.

Напоминаем, что администрация Сергиево-Посадской больницы открыла горячую линию по случаю взрыва на заводе. Близкие родственники потерпевших могут обратиться на горячую линию, чтобы уточнить информацию по телефону: +7 (966) 313-68-66 с 8:00 до 17:00.