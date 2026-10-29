Заявление властей: врио главы Удмуртии подтвердила отражение атаки БПЛА
В Удмуртии оперативные службы работают на месте падения БПЛА
Расчеты противовоздушной обороны сорвали попытку атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Удмуртской Республики. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова. По предварительной информации, в результате своевременных действий военных пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. На месте падения обломков работают представители оперативных и экстренных служб. Об этом пишет газета ВЗГЛЯД.
Отражение воздушной атаки произошло на фоне комплексных мер по усилению безопасности ключевых инфраструктурных и промышленных объектов региона. ВРИО главы Удмуртии Ольга Абрамова в своем Max-канале выразила благодарность военнослужащим расчетов ПВО за выучку и оперативность, подчеркнув, что ситуация находится под полным контролем властей, а все профильные ведомства работают в координации с военным командованием.
Воздушные инциденты фиксируются на фоне высокой активности средств воздушного нападения противника. По последним сводкам Министерства обороны РФ, подразделения ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) несут круглосуточное дежурство, уничтожив за последние сутки свыше тысячи вражеских БПЛА над различными регионами страны. Днем ранее профильное ведомство отчитывалось о перехвате 90 дронов над территориями семи субъектов Российской Федерации.
Ранее руководские структуры Удмуртской Республики приняли стратегическое решение о дополнительном укреплении периметров защиты от атак с воздуха, включая развертывание дополнительных систем обнаружения и мобильных огневых групп. Своевременно принятые меры позволили предотвратить повреждения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры региона.