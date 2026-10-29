Пожарная безопасность: почему нельзя хранить неисправные гаджеты в шкафах

Длительное хранение устаревших смартфонов и гаджетов в домашних условиях может спровоцировать сильный пожар. С таким предупреждением выступили эксперты немецкого издания CHIP, сославшись на специалиста по пожарной безопасности Андреаса Виллера. Как объясняют эксперты, даже в выключенных и давно не используемых устройствах продолжаются химические процессы внутри литий-ионных аккумуляторов. Поврежденные или стареющие батареи способны перегреваться, самовоспламеняться и поджигать окружающие предметы, такие как одежда или бумага. Об этом информирует портал CHIP .

Владельцы электроники часто убирают старые смартфоны в ящики столов и шкафы, где они пылятся годами. Однако полная неактивность гаджета не останавливает процессы старения внутри его литий-ионного аккумулятора. Главную опасность представляют микроповреждения и химическая деградация внутренней структуры батареи. При критическом сбое происходят термический разгон и резкий перегрев, что в условиях близкого контакта с легковоспламеняющимися материалами (текстилем, картоном или деревянной мебелью) приводит к мгновенному возгоранию.

Вместе с тем специалисты отмечают, что сам по себе факт возраста смартфона не делает его автоматически опасным. Если аккумулятор исправен, устройство можно хранить длительное время, соблюдая рекомендации производителей. К примеру, компании-изготовители (включая Apple) советуют перед долгой консервацией зарядить гаджет примерно до 50%, полностью выключить его и оставить в сухом прохладном месте. Главное правило — не хранить технику со 100% или полностью нулевым зарядом.

Критическим признаком опасности является вздутие аккумулятора и деформация корпуса смартфона. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) и эксперты по безопасности призывают незамедлительно избавляться от таких гаджетов. Поврежденные аккумуляторы категорически запрещено выбрасывать в обычный мусоропровод или контейнеры для бытовых отходов — их необходимо сдавать в специализированные пункты приема электронного лома или сервисные центры для безопасной утилизации.