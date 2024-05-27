Священник Савченко пояснил особенность подаренной Белоусову иконы

Вчера в Главном храме Вооруженных Сил РФ патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил нового министра обороны РФ Андрея Белоусова на предстоящую работу и подарил ему старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери – «защитницы рубежей России на северном направлении». По словам священника Николая Савченко, в этом году исполняется 20 лет с возвращения иконы Тихвинской Божией Матери в Россию из Штатов, где она оказалась после Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что возврат священного образа в Тихвинский монастырь символизирует возвращение Божьей защиты над российским народом РФ.

По мнению священнослужителя, до войны эта икона находилась в краеведческом музее Тихвина. После отступления один из немецких солдат увез ее в Ригу и отдал ее местному священнику, после чего она оказалась в Штатах.

Он отметил, что возврат Тихвинской иконы Божией Матери в Тихвин является символом «возвращения к России Божьего благоволения». Она покинула Советский Союз в то время, когда религия подвергалась гонениям, и ее нынешнее пребывание в Тихвинском Богородице-Успенском монастыре «дает основание говорить о том, что идет возвращение Божьей защиты над нашим народом».