СВО и удары по поставкам военной техники: в Госдуме объяснили, как остановить атаки на склады маркетплейсов
Депутат Соболев: удары по инфраструктуре Украины остановят атаки на маркетплейсы
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Абзацем» назвал способ предотвратить участившиеся атаки на склады маркетплейсов.
По его словам, для этого необходимо наносить удары по объектам инфраструктуры, через которые Украина получает военную технику, включая беспилотники, а также достичь целей специальной военной операции. Тогда, как считает парламентарий, нападать на российские маркетплейсы никто не будет.