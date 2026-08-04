Доллары «под подушкой»: почему не стоит хранить сбережения в валюте в 2026 году

Покупка долларов и евро долгие годы считалась одним из самых надежных способов сохранить накопления. Однако финансовые рынки меняются. Когда иностранная валюта действительно может быть полезна, а в каких случаях хранить в ней деньги невыгодно, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый аналитик, квалифицированный инвестор, кандидат экономических наук Михаил Новачук.

По словам эксперта, привычка россиян покупать валюту сформировалась еще несколько десятилетий назад, когда доллар воспринимался как абсолютный символ финансовой стабильности. Однако сегодня ситуация изменилась.

«Культ доллара уже остался в прошлом. Это по-прежнему одна из мировых резервных валют, но говорить о ней как о безусловно самом надежном активе уже нельзя. У доллара есть собственная инфляция, высокая волатильность, геополитические риски. Поэтому автоматически переводить все сбережения в иностранную валюту я бы точно не советовал», — отметил Новачук.

Эксперт подчеркнул, что валюта тоже подвержена колебаниям курса. Доллар может периодически укрепляться по отношению к рублю, однако рассчитывать на постоянный рост не стоит.

Еще один важный момент — расходы при покупке и продаже валюты. По словам аналитика, многие ориентируются на официальный курс, хотя в реальности частные инвесторы покупают валюту по банковским или брокерским курсам.

«Нужно понимать, что между курсом покупки и продажи всегда есть спред — скрытая комиссия биржи, брокера или обменного пункта. Причем иногда он довольно существенный. Если постоянно покупать и продавать валюту в надежде заработать на колебаниях курса, можно потерять значительную сумму только на банковской комиссии. Это одна из самых распространенных ошибок», — объяснил собеседник издания.

По словам Новачука, существуют и инфраструктурные риски. Наличную валюту не всегда легко купить, а безналичные счета могут подпадать под различные ограничения. Поэтому рассматривать иностранную валюту как абсолютно безопасный способ хранения капитала уже нельзя. При этом полностью отказываться от валюты эксперт тоже не рекомендует.

«Если вы регулярно ездите за границу, оплачиваете обучение или другие расходы в иностранной валюте, логично заранее купить ее по комфортному курсу. Тогда во время поездки не придется переплачивать за обмен. В этом случае валюта выполняет свою главную функцию — становится удобным платежным инструментом», — пояснил финансовый аналитик.

По его мнению, держать все накопления в долларах или евро сегодня нецелесообразно.

«Я бы рассматривал валюту исключительно как элемент диверсификации. Даже если учитывать вероятность каких-то непредвиденных событий, достаточно держать в иностранной валюте около 10-20% сбережений. Этого вполне достаточно как страховки. Все остальное, на мой взгляд, лучше хранить в более доходных и понятных инструментах», — подчеркнул эксперт.

Стабильные финансовые инструменты, такие как банковские вклады, облигации федерального займа, фонды денежного рынка и золото дают доходность, которая сохраняет устойчивую целесообразность хранить деньги в рублях.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли открывать банковский вклад в августе. После июльского снижения ключевой ставки многие вкладчики опасаются, что доходность банковских депозитов вскоре начнет стремительно снижаться.