«Четыре месяца без движения и запрет врачей»: врач Баранова раскрыла причину травмы Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая последние месяцы редко появлялась на публике, наконец вышла в свет, но ее состояние вызвало тревогу у поклонников. На закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala певица появилась с тростью, опиралась на нее и заметно прихрамывала.

В беседе с журналистами Примадонна призналась, что упала и сломала ногу и тазобедренный сустав.

«Честно говоря, не думала, что вообще встану», — сказала она.

Популярный врач Ирина Баранова, комментируя состояние артистки, сделала неожиданное заявление. Ее слова приводит журнал VOICE.

Специалист считает, что причиной травмы Примадонны стало не просто падение, а долгий прием статинов — препаратов, которые она принимала для снижения риска сердечно-сосудистых проблем.

«И доктор говорил ей, что идет потеря мышц, что ты утрачиваешь мышцы, мышцы разрушаются. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения», — объяснила Баранова.

Именно из-за ослабленных мышц, отметила врачи, она потеряла устойчивость и упала, а слабые кости не выдержали нагрузки.

Баранова также подтвердила, что Пугачева получает заместительную гормональную терапию и сильно похудела. В пожилом возрасте, подчеркнула врач, важно иметь не только крепкие кости, но и крепкие мышцы, которые отвечают за устойчивость тела. Дефицит мышечной массы кратно увеличивает риск переломов, и, к сожалению, у Аллы Борисовны этот дефицит оказался критическим.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила, что певица Алла Пугачева столкнулась с кармической расплатой.