«Четыре месяца без движения и запрет врачей»: врач Баранова раскрыла причину травмы Пугачевой
VOICE: популярный врач Баранова связала травму Аллы Пугачевой с приемом статинов
Фото: [соцсети]
Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая последние месяцы редко появлялась на публике, наконец вышла в свет, но ее состояние вызвало тревогу у поклонников. На закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala певица появилась с тростью, опиралась на нее и заметно прихрамывала.
В беседе с журналистами Примадонна призналась, что упала и сломала ногу и тазобедренный сустав.
«Честно говоря, не думала, что вообще встану», — сказала она.
Популярный врач Ирина Баранова, комментируя состояние артистки, сделала неожиданное заявление. Ее слова приводит журнал VOICE.
Специалист считает, что причиной травмы Примадонны стало не просто падение, а долгий прием статинов — препаратов, которые она принимала для снижения риска сердечно-сосудистых проблем.
«И доктор говорил ей, что идет потеря мышц, что ты утрачиваешь мышцы, мышцы разрушаются. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения», — объяснила Баранова.
Именно из-за ослабленных мышц, отметила врачи, она потеряла устойчивость и упала, а слабые кости не выдержали нагрузки.
Баранова также подтвердила, что Пугачева получает заместительную гормональную терапию и сильно похудела. В пожилом возрасте, подчеркнула врач, важно иметь не только крепкие кости, но и крепкие мышцы, которые отвечают за устойчивость тела. Дефицит мышечной массы кратно увеличивает риск переломов, и, к сожалению, у Аллы Борисовны этот дефицит оказался критическим.
Ранее экстрасенс Дарья Миронова допустила, что певица Алла Пугачева столкнулась с кармической расплатой.