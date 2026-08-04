Арбуз опаснее шашлыка: гастроэнтеролог объяснила, кому ягода противопоказана и почему начинается диарея

В жару арбуз кажется идеальным спасением, но для некоторых людей этот летний деликатес может оказаться опаснее жирного шашлыка. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с REGIONS объяснила , кому арбуз противопоказан и почему после него начинаются вздутие и диарея.

Всемирный день арбуза отмечается 3 августа, и в разгар сезона ягодный гигант становится главным гостем на столах. Однако для некоторых людей арбуз может быть не полезным лакомством, а серьезным испытанием для желудочно-кишечного тракта. По словам Сухоруковой, риск зависит от конкретного человека и его состояния здоровья. Есть заболевания, при которых арбуз создает повышенную нагрузку на пищеварительный тракт.

Шашлык, будучи жирным и жареным, тоже нагружает поджелудочную и печень, но риски, связанные с его употреблением, более универсальны. А вот «проблемность» арбуза, по словам врача, точечна и связана именно с особенностями пищеварения конкретного человека.

«Обострение гастрита, язвы, колита. В этот период слизистая оболочка ЖКТ особенно чувствительна. Арбуз содержит клетчатку и органические кислоты, которые могут ее раздражать. Синдром раздраженного кишечника. У людей с этим состоянием даже умеренные порции арбуза нередко вызывают вздутие, боль и неустойчивый стул. Дело в том, что в плоде есть определенные углеводы, которые у некоторых людей плохо усваиваются и провоцируют брожение. Заболевания поджелудочной железы (например, панкреатит). Для переваривания большого количества сахаров и воды требуется активная работа ферментов. При сниженной функции поджелудочной это становится серьезной нагрузкой», — перечислила гастроэнтеролог.

Почему после арбуза начинается вздутие и диарея

Многие сталкивались с неприятными последствиями после обильного поедания арбуза. Врач объяснила, что здесь работает сразу несколько механизмов.

Высокое содержание фруктозы. В арбузе много фруктозы, которая не до конца всасывается в тонком кишечнике. Оставшаяся часть поступает в толстую кишку, где становится пищей для бактерий. В результате запускается процесс брожения, приводящий к газообразованию и вздутию.

Особенности углеводного состава. Содержащиеся в арбузе олигосахариды, дисахариды и полиолы (сахарные спирты) относятся к так называемым FODMAP-соединениям. У людей с чувствительным пищеварением они могут вызывать симптомы раздраженного кишечника даже в небольших количествах.

Осмотический эффект. Арбуз содержит много воды и сахаров, которые могут создавать высокое осмотическое давление в кишечнике, что приводит к задержке воды в просвете кишки, ускорению перистальтики и диарее.

Дополнительные факторы риска: недозревший арбуз, употребление ягоды вместе с косточками, загрязнение бактериями с плохо вымытой корки или повышенное содержание нитратов могут усилить негативные последствия.

«Арбуз примерно на 90% состоит из воды. Если съесть много, этот объем быстро проходит через кишечник, раздражает его стенки и стимулирует перистальтику — отсюда и диарея. В мякоти есть не только вода, но и клетчатка, фруктоза, а также маннитол. При избыточном поступлении они не всегда полностью усваиваются в тонком кишечнике и достигают толстого, где становятся питательной средой для бактерий. Это запускает брожение, которое дает вздутие, урчание и боль», — пояснила Сухорукова.

Какая порция безопасна

Для здорового взрослого человека разумной порцией за один прием считается примерно 300–500 граммов мякоти (1–2 средних ломтика). В течение дня при отсутствии других значительных источников сахара можно съесть около 1–1,5 кг, распределяя на несколько приемов.

«Перебором можно считать регулярное употребление значительно больших объемов за раз — например, более 700–1000 граммов единовременно», — предупредила врач.

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