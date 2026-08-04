Небоскребы с трещинами и наклоном: в Нью-Йорке спорят о безопасности высоток

В Нью-Йорке снова обсуждают безопасность высоток после аварии в бывшей штаб-квартире Pfizer на 42-й улице, пишет Daily Mail. В июле в 37-этажном здании прогнулись две колонны, а этажи с 21-го по 26-й частично просели. Конструкцию быстро укрепили, но случай поднял вопрос: сколько еще небоскребов могут скрывать серьезные дефекты.

Один из самых известных примеров — 432 Park Avenue, 96-этажная башня на Billionaires’ Row. Жители жаловались на сильную раскачку, скрип, трещины, проблемы с лифтами, шум и вибрации. В исках против застройщиков говорится о тысячах дефектов, включая глубокие трещины и коррозию арматуры после затоплений. Представители ответчиков обвинения отвергают, а городские власти заявляют, что угрозы обрушения сейчас нет.

Другой проблемный объект — 161 Maiden Lane, недостроенная 60-этажная башня в Финансовом районе. Ее прозвали «Пизанской башней Нью-Йорка» из-за наклона примерно на 8 см. Строительство остановили, здание остается пустым, а участники проекта судятся из-за причин просадки фундамента.

Власти считают башню стабильной, но требуют постоянного мониторинга. Эксперты предупреждают: даже если немедленного риска обрушения нет, падающие элементы и трещины на такой высоте могут быть опасны для людей внизу.