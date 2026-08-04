Наши внутренние установки оказывают куда более серьезное влияние на профессиональную траекторию, чем внешние условия. Нередко специалист годами не может продвинуться по карьерной лестнице и даже не осознает, что причиной застоя становятся глубоко укоренившиеся ментальные шаблоны. О том, как скрытые убеждения мешают добиваться признания, почему выбор профессии под давлением близких способен испортить карьеру и каким образом справиться с ощущением собственной «недостаточности», REGIONS рассказал Леонид Неровный — старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения.

Какие ментальные барьеры мешают раскрыться в профессии

Устойчивые убеждения работают как внутренние инструкции: они диктуют, как мы реагируем на рабочие задачи и насколько готовы брать на себя ответственность. Если эти «правила» противоречат логике профессионального роста, человек невольно ограничивает собственные возможности — и в итоге не реализует свой потенциал.

По словам Леонида Неровного, особенно сильно карьерному развитию мешают три распространенные установки:

Убеждение, что успех возможен только благодаря связям. Мысль о том, что без «блата» ничего не добиться, лишает человека мотивации действовать. Он заранее считает попытки бесполезными, не подает заявки на интересные вакансии и перестает заявлять о себе — и тем самым сам закрывает себе путь к продвижению.

Необходимость оправдывать чужие ожидания. Такая установка часто формируется в юности: человек выбирает профессию не по собственному желанию, а по настоянию семьи. В результате он оказывается в сфере, которая ему не близка, показывает невысокие результаты и застревает на одном уровне.

Привычка откладывать дела на потом. Прокрастинация — один из самых разрушительных факторов для карьеры. В реалиях 2026 года профессиональное признание почти невозможно без постоянной работы над собой: освоения новых навыков, изучения смежных областей и проактивного поведения.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Самооценка: как найти золотую середину

Говоря о самооценке, эксперт подчеркивает: не стоит воспринимать легкое сомнение в своих силах как катастрофу. Умеренная самокритичность — нормальная часть профессионального развития: она побуждает учиться, внимательнее относиться к деталям и проверять результаты. Такой подход куда безопаснее, чем чрезмерная самоуверенность, когда начинающий специалист убежден, что знает и умеет все лучше остальных.

В то же время слишком низкая самооценка приносит реальный вред: из‑за страха заявить о себе человек долго остается на невысокой должности и соглашается на скромную оплату, упуская возможности для роста.

Как вернуть уверенность в своих силах: практическая стратегия

Если неуверенность серьезно тормозит развитие, Леонид Неровный советует действовать системно. Вот несколько конкретных шагов:

Вовлекайтесь в профессиональное сообщество. Участвуйте в конференциях, междисциплинарных и отраслевых проектах, взаимодействуйте с коллегами. Признание со стороны других специалистов помогает объективнее оценивать свои компетенции и корректировать самооценку.

Ведите реестр профессиональных достижений. Записывайте любые подтверждения своей ценности — отзывы клиентов, благодарности от руководства, положительные оценки коллег, успешные результаты проектов. В моменты сомнений такой список помогает опираться на факты, а не на эмоции.

Проводите финансовый аудит своей карьеры. Регулярно анализируйте поступления на счет: зарплату, премии, бонусы за выполненные задачи. Цифры дают самую «земную» обратную связь о вашей рыночной ценности и помогают справляться с тревожными мыслями.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Цена внутренних барьеров: финансовый ракурс

Разница в доходах у специалистов сопоставимой квалификации, но с разным уровнем уверенности в себе, в Подмосковье весьма ощутима. Профессионал, который умеет грамотно презентовать свои результаты, может претендовать на доход в диапазоне ₽130 тыс. – ₽150 тыс. Его коллега, руководствующийся установкой «не выделяйся», зачастую годами работает за базовый оклад ₽70 тыс. – ₽80 тыс. В результате из‑за психологических барьеров специалист ежемесячно недополучает примерно ₽60 тыс., а за год эта сумма превышает ₽700 тыс. Получается, что работа над собственными установками — это не только про психологическое благополучие, но и про вполне измеримую финансовую выгоду.

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