В Госдуме оценили идею дать одиноким россиянкам выходной для свиданий

Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам, чтобы они успевали ходить на свидания и устраивать личную жизнь. Однако депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» усомнился, что дополнительный выходной поможет улучшить демографическую ситуацию.

С инициативой о четырехдневной рабочей неделе для незамужних женщин выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина, пишет «Абзац». Она считает, что свободная пятница позволит россиянкам отдохнуть, уделить внимание себе и отправиться на свидание в хорошем настроении. Особенно такую возможность, по ее словам, стоит предоставлять женщинам старше 28 лет и одиноким матерям.

Шульгина полагает, что дополнительное время для личной жизни в перспективе может привести к появлению новых семей и улучшению демографических показателей. Виталий Милонов, в свою очередь, задался вопросом, насколько продуктивно россиянки распорядятся таким выходным.

«Вопрос пятничных свиданий: насколько они будут продуктивны и эффективны? Есть ли исследования? Мало ли, кто-то в пятницу пойдет в пивной бар и напьется. Тут точно не до демографии будет», — заявил парламентарий.

По мнению депутата, механическое сокращение рабочей недели не заставит человека искать серьезные отношения, создавать семью или менять привычный образ жизни.

«Если серьезно, таким образом мы ничего не изменим. Если у человека в голове дым и туман, ты хоть ему целую неделю выходных дай — ничего не поменяется. Вопрос в ценностях, которые есть у человека в голове», — подчеркнул Милонов.

Парламентарий считает, что для поддержки семьи необходимы не специальные «дни свиданий», а условия, при которых люди сами будут стремиться к браку и рождению детей.

Депутат Сергей Миронов предложил повысить зарплаты врачей до 200% от средней зарплаты по региону и предоставить им жилье по аналогии с госслужащими, чтобы остановить отток кадров из государственных больниц. По его мнению, для этого потребуется увеличить расходы на здравоохранение до 7% ВВП — вдвое больше текущего уровня.