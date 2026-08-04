Шампунь «2 в 1» разрушает волосы: почему экономия на гигиене оборачивается дорогим лечением у трихолога

Желание сэкономить место на полочке в ванной или сократить время на гигиенические процедуры часто оборачивается зудом кожи головы, тусклостью волос и внезапным появлением перхоти. Популярные универсальные флаконы с маркировками «2 в 1» или «3 в 1», совмещающие в себе функции очищения и ухода, с точки зрения науки являются крайне неудачным компромиссом. Об этом в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова. Эксперт подробно объяснила, почему один флакон не способен качественно заменить три разных продукта.

Конфликт интересов в одном флаконе: почему универсальность не работает

Главная проблема гибридных средств кроется в том, что шампунь, бальзам-кондиционер и гель для душа имеют абсолютно противоположные химические задачи и механизмы воздействия на ткани. Химик подчеркивает: кондиционирующие компоненты категорически не должны попадать на корни волос и кожу головы, так как они забивают поры и нарушают работу сальных желез. В средствах «все в одном» эта пленка неизбежно распределяется по всей голове, из-за чего прическа моментально приобретает сальный и неопрятный вид.

Третий компонент коктейля — гель для душа — создан для очищения тела. Его уровень pH колеблется от 5,5 до 7,5. Однако даже самый деликатный гель содержит гораздо больше жестких обезжиривающих веществ, чем классический шампунь. Регулярное попадание такого агрессивного концентрата на голову безжалостно уничтожает естественный гидролипидный барьер кожи. В результате комбинированные суррогаты не справляются ни с одной задачей: они плохо промывают волосы, не дают нужной защиты и провоцируют сильное пересушивание, ведущее к перхоти. По мнению эксперта, такие флаконы можно использовать лишь в крайних случаях — в поездах, походах или полевых условиях.

«Основная задача шампуня — очищение кожи головы и волос от частичек кожи, пыли и выделений сальных желез, поэтому большинство современных шампуней имеют слабокислую реакцию среды (рН 5,5–6), а в их состав входят анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ). Назначение бальзама — улучшение структуры волос, облегчение расчесывания и защита. Поэтому в их составе присутствуют силиконы и минеральные масла, способные образовывать пленку на поверхности волоса», — объясняет Татьяна Дроганова.

Чек-лист при покупке: изучаем состав на этикетке

Чтобы подобрать по-настоящему эффективный и безопасный продукт, специалист советует подмосковным потребителям внимательно читать состав на обороте флакона. Особое внимание стоит уделить двум группам компонентов.

Сульфаты (очищающая основа). Именно они отвечают за обильную густую пену и глубокое удаление грязи. Однако частое применение жестких сульфатных составов противопоказано людям с сухим типом кожи, так как вызывает шелушение и раздражение.

Кроме того, сульфаты противопоказаны обладателям вьющихся локонов (волосы начнут сильно пушиться) и тем, кто красит волосы — пигмент будет вымываться в разы быстрее, а цвет станет тусклым. В этих случаях выбор должен падать строго на бессульфатными линейки.

Силиконы (уходовые добавки). Вещества создают вокруг каждого волоса невидимую защитную оболочку. Но если у человека тонкие, редкие или склонные к быстрой жирности волосы, силиконов в шампуне быть не должно. Накапливаясь, они утяжеляют пряди, лишают их объема и заставляют выглядеть грязными уже к вечеру.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/София Малышенко ]

Экономия ухода

Качественный специализированный шампунь в магазинах Подмосковья стоит в среднем от ₽300 до ₽900. Стоимость универсального средства «3 в 1» от массовых брендов обычно варьируется в пределах ₽200–400. Однако кажущаяся выгода обманчива: последующее восстановление пересушенных волос и лечение себореи у трихолога потребует покупки лечебных аптечных паст и шампуней, цена которых начинается от ₽1 тыс. за маленький флакон.

Ранее трихолог Троицкая рассказала, как фен, утюжки и плойки разрушают защитный слой волоса.