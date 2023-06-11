Свыше 500 жителей Рязанской области пошли служить по контракту в Вооруженные Силы РФ в этом году

С начала текущего года контракты на прохождение службы в Вооруженных Силах РФ заключили более 500 жителей Рязанской области. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что всего поступила одна тысяча обращений.

Уточняется, что при заключении контракта человеку выплачивается единовременная сумма в размере 195 тыс. рублей. Кроме того, участникам спецоперации на Украине ежемесячно поступает на счет от 204 тыс. рублей, контрактникам – от трех миллионов рублей из бюджета РФ и от 500 тыс. – из областного.